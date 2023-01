Przed nami kolejna edycja noworocznego wierszowania. Wydarzenie pod koniec stycznia odbędzie się w Bibliotece Norwida. Ma już bogatą historię, jest z nami od 2001 roku a odbywa się z inicjatywy Związku Literatów Polskich.



Spotkania zmieniały się przez lata, mając charakter slamu poetyckiego. Teraz motywem przewodnim spotkania będzie pocztówka ze zbiorów dr Grzegorza Biszczanika. Miłośnicy poezji na podstawie obrazków na pocztówce muszą przygotować wiersz, który zaprezentują w trakcie wydarzenia. Jak stworzyć wiersz na podstawie pocztówki? Kilka technik w programie „Norvid Movie” zdradziła dr Mirosława Szott.

Jest oczywiście kilka strategii, które pozwalają czytać taką pocztówkę. Może być to zwyczajny opis, podział na czytanie studium i punktu. To drugie czytanie polega na takim dogłębnym poruszeniu, takim ukłuciu. To zdjęcie potrafi nas zaskoczyć jakimś szczegółem. Można zwrócić uwagę na postacie, jakie znajdują się na fotografii, na to, co jest tle czy nawet na fotografa robiącego to zdjęcie. Strategii jest dużo. Każdy może napisać wiersz tak jak chcę.