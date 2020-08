„Muzyka w Raju” zabrzmi w dużej mierze… poza rajem. Festiwal muzyki dawnej w Paradyżu zmienił swoją formułę. Organizatorzy przenieśli program tegorocznego wydarzenia na przyszły rok, a teraz zaprezentują materiały archiwalne – nagrania koncertów, których będzie można wysłuchać w internecie.

– Jest to namiastka tego, czym jest normalny festiwal, ale z drugiej strony – coś, co wnosi nową jakość do sposobu, w jaki prezentujemy muzykę dawną – tłumaczy dyrektor festiwalu, Cezary Zych.

Dzięki temu, że mamy świetny kontakt z muzykami, muzycy pozwalają nam ustawiać kamery tak, jak jest to dla nas wygodne. Dzięki temu możemy z tymi kamerami pokazywać rzeczy, które dla normalnej publiczności są w czasie koncertów niewidoczne. Więc nawet jeżeli ktoś był na tych koncertach, myślę, że zobaczy je w zupełnie inny sposób, kiedy będzie miał możliwość śledzenia razem z kamerą rąk klawesynisty albo patrzenia na relacje pomiędzy poszczególnymi instrumentami.

Pokazy nagrań z festiwalu są też zaplanowane w różnych miejscach województwa lubuskiego – w pałacu książęcym w Żaganiu, Muzeum Etnograficznym w Ochli, w pałacu w Starym Kisielinie czy w Gminnym Ośrodku Kultury w Przytocznej. Festiwal „Muzyka w Raju” rozpocznie się już jutro i potrwa do 23 sierpnia. Udział w projekcjach wymaga wcześniejszych zapisów u lokalnych organizatorów wydarzeń.