“Panno Chłód” to najnowsza piosenka Eweliny Flinty. Towarzyszy jej kampania społeczna #możeszmipowiedzieć zainicjowana przez samą wokalistkę. Chciała dać sygnał wszystkim kobietom, osobom, które doświadczyły nadużyć seksualnych i innych form przemocy, że mają prawo szukać wsparcia i pomocy. Tekst piosenki Ewelina napisała o dziewczynie, którą się przestrzega, a następnie niesłusznie obwinia.

Problem nie jest marginalny. Statystyki są zatrważające, a oznaczają tysiące cierpiących w milczeniu osób.

Pierwszym krokiem żeby w ogóle coś zmienić, to jest mówić. Najważniejsze jest żeby w ogóle komukolwiek powiedzieć. Połowa kobiet nigdy nikomu nie powiedziała. Mamy rocznie co najmniej 50 tysięcy kobiet, które tej przemocy doświadczyły. W skali społeczeństwa to jest 11,5% kobiet, które zostały zgwałcone lub uniknęły próby gwałtu, ale to też jest sytuacja traumatyczna. Czyli 11,5% kobiet w Polsce tego doświadczyło, a połowa z nich nie powiedziała nikomu. To się odbija na psychice, a to co się odbija na psychice, później odbija się też na zdrowiu. To są naczynia połączone, więc ważne by komuś po prostu powiedzieć. To raz. I jeśli potrzebujemy pomocy, czy właśnie terapeuty, czy może prawnika, bo tam po drugiej stronie tego telefonu są też prawnicy. Wszyscy są bardzo empatyczni. Ja znam ekipę Niebieskiej Linii. Wiem co to za ludzie. Wspaniali ludzie, naprawdę! Z resztą działają od 25 lat, i działają bardzo skutecznie. Możecie – mówię do wszystkich dziewczyn, kobiet, które mnie słyszą – możecie im zaufać, możecie dzwonić.