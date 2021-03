Powracamy do naszego politycznego dwugłosu w Rozmowie na 96 FM. Dziś w Radiu Index miała miejsce konfrontacja lubuskiej marszałek i prezydenta Zielonej Góry

Przypomnijmy, Elżbieta Polak odpowiedziała na poranną propozycje wspólnego udziału w programie ze Janusza Kubickiego. A gorąca dyskusja dotyczyła różnych tematów, Miedzy innymi pytaliśmy o to, czy na samorządową politykę pani marszałek duży wpływ ma szef Koalicji Obywatelskiej w regionie – poseł Waldemar Sługocki. Najpierw marszałek Elżbieta Polak:

Rządzi Koalicja Obywatelska z SLD i PSL. Rządzimy na podstawie umowy koalicyjnej. Członkowie zarządu są rekomendowani przez partie polityczne. Czuję się silnym marszałkiem, gdybym była słabym marszałkiem, nie pełniłabym tej funkcji przez dziesięć lat.

Podczas jednego z ostatnich briefingów prasowych Waldemar Sługocki stwierdził, że “Rok temu, gdyby chciał, to pani marszałek Polak nie byłaby marszałkiem “. Co na to Janusz Kubicki? Prezydent Zielonej Góry ma zupełnie inne zdanie w tej sprawie.

Dla mnie nie do przyjęcia są słowa lidera, który mówi, że jakby chciał, to by sobie marszałka odwołał. Zdaje się, że my wszyscy piętnujemy takie sytuacje, że w Warszawie nie rządzi premier, tylko ktoś inny Tu mówimy że to jest norma. Co jest zatem normą? Kto rządzi? Uważam, że radni rządzą i mają prawo odwołać jak i powołać marszałka.

Dodajmy, że Janusz Kubicki zaapelował na antenie radia o spotkanie i o rozmowę o przyszłości województwa. W odpowiedzi Elżbieta Polak odparła, że Janusz Kubicki nie jest radnym sejmiku województwa.