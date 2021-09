Była Mery Spolsky, była Nosowska, czas na kolejne gwiazdy. Podczas tegorocznego Winobrania jest ich prawdziwa konstelacja.

Kto dziś wystąpi na winobranowej scenie? Startujemy o 16 – mówi Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Dziś mamy ciekawy dzień i dużą artystyczną dawkę na scenie. O godzinie 16 studio tańca “Let’s Dance”. A o godzinie 17 spektakl muzyczny z “Miłości do filmu”. To jest spektakl z muzyką filmową w wykonaniu aktorów Capitol z Wrocławia. A wśród artystów m. in. Justyna Szafran.