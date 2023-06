Do historii przeszedł VIII Nowogrodzki Rajd Integracyjny “Sprawni Inaczej” organizowany przez Towarzystwo Walki Z Kalectwem oraz Stowarzyszenie “Fiber”. Ideą jest aktywizacja uczestników oraz integracja osób niepełnosprawnych z osobami w pełni zdrowia.



W tegorocznej edycji w wydarzeniu wzięło udział ponad 180 rowerzystów wśród, których pojawili się także handbikowcy.

Z wydarzenia zadowolony jest burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak, który sam wziął udział w rajdzie.

Od razu miałem przeczucie o potencjale tego wydarzenia. To jest kolejna edycja tego wydarzenia w naszym mieście przy okazji otwiera także tegoroczne wakacje w gminie. Cieszy nas bardzo obecność osób z Zielonej Góry cz poza województwa lubuskiego, bo rajd to świetna okazja do promocji Nowogrodu Bobrzańskiego. Przybywa coraz więcej rodzin z dziećmi i pocieszające jest to, że na rowerach jeździ coraz więcej osób. Na pewno pomógł w tym trochę Covid, bo więcej ludzi kupiło rowery i to widać u nas.