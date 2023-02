Jeszcze kilka dni temu bawiła się na swojej studniówce, odlicza czas do matury, myśli o tym, w jakim kierunku naukowym pójść. Jednak oprócz planów związanych z rozwojem naukowym na etapie szkolnym ma plany związane ze śpiewaniem, graniem i koncertowaniem. Oliwia Jaworska, to kolejna utalentowana postać z naszego regionu. Mieszka w Żarach, gdzie rozwija swoje muzyczne umiejętności.



Przygoda ze śpiewaniem zaczęła się jak zawsze w tego typu historiach, konkurs w przedszkolu, zdobycie nagrody, a potem już maszyna ruszyła, bo głos Oliwii pojawiał się na szkolnych uroczystościach i nie tylko. Wokalu uczyła się od nauczycieli z Żarskiego Domu Kultury. Obecnie swój wokal szkoli u boku Piotra Bochenka oraz gra w zespole The Answear. Jakie są plany zespołu Oliwii?

Na pewno chcemy tworzyć coś swojego, bo wiadomo, że covery są fajne, można zrobić swoje aranżacje, ale każdy muzyk musi iść w swoją stronę i stworzyć coś swojego. Mam nadzieje, że powstanie więcej naszych autorskich utworów.

Ważnym punktem do rozwoju muzycznego były programy talent-show, jak przyznała Oliwia Jaworska w naszym cyklu „Gość na 96FM” motorem napędowym był dla niej program, którego już nie ma „Must Be The Music”, a bardzo lubiła go oglądać.

Najbardziej lubiłam ten program, ponieważ artyści, jacy tam występowali prezentowali część siebie, taką swoją i bardzo mi się to podobało. Z tego programu bardzo popularny stał się Igor Herbut.

Oprócz zespołu Oliwia współpracuje także z Kamilem Lenczykiem. Wspólnie z gitarzystą piszą utwory oraz muzykę, a ich twórczość można obejrzeć na YouTubie. Na żywo wokalistka w studio Radia Index wykonała swoją kompozycje „Bezlitośnie”, którą możecie zobaczyć w wideo z rozmowy.