Ponad 200 tysięcy złotych – tyle wynosi całkowita pula ministerialnych dotacji, które udało się pozyskać Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Pieniądze zostaną wydane na realizację kilku projektów.

Jednym z przedsięwzięć, które uda się zrealizować dzięki dodatkowym funduszom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, będzie digitalizacja starodruków. Wartość uzyskanego dofinansowania to około 90 tysięcy złotych. Pieniądze te pozwolą na przeprowadzenie kolejnego już etapu prac. Digitalizacji zostaną poddane nie tylko księgozbiory z zielonogórskiej biblioteki, ale też te w paradyskim seminarium.

W tym roku skoncentrujemy się głównie na polonicach i silesiacach. Jeśli chodzi o zbiory paradyskie – mamy tam kilkanaście pozycji wybranych, które chcemy zdigitalizować. Również jeśli chodzi o nasze pozycje, też mamy już wybrane. Tak jak każdy projekt zakłada do końca roku wszystko musi być umieszczone w zielonogórskiej bibliotece cyfrowej, z metadanymi.

Zielonogórskiej bibliotece udało się pozyskać dodatkowe pieniądze także na realizację programu “Partnerstwo dla książki”. Ponad 30 tysięcy złotych – bo tyle wynosi dotacja – zostanie przeznaczone na na dwa projekty. Mowa tutaj o “Rozczytajmy się” oraz “Raz Dwa Trzy Teatr”. Ten pierwszy skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i opiera się na trzech filarach – czytamy, piszemy i myślimy. W planach są między innymi spotkania z lokalnymi pisarzami. Drugi projekt ma natomiast wprowadzić odrobinę teatru do biblioteki. Ma też być swego rodzaju zachętą do czytania. Odbiorcami są tu najmłodsi uczniowie podstawówek.

Planujemy zorganizować spotkania z twórcami teatru. Począwszy od dramatopisarza, poprzez scenografa, aktora. Jak również lalkarza, czyli osobę, która tworzy lalki. W ramach tych spotkań, połączonych z warsztatami, dzieci będą samodzielnie tworzyły lalki, budowały razem z nami scenografię i inne elementy teatru.

Warto wspomnieć też o projekcie dyskusyjnego klubu książki. Na ten cel biblioteka dostała najwięcej funduszy, bo blisko 100 tysięcy złotych ze środków Instytutu Książki. Kwota ta pozwoli między innymi na organizację 30 spotkań autorskich oraz 27 eventów kulturalno – edukacyjnych. Nie zabraknie też konkursów dla dzieci czy też warsztatów dla bibliotekarzy. Wszystko to jeszcze w tym roku.