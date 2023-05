„Polska jest jedna. Inwestycje lokalne” – pod takim hasłem odbyła się niedawno wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w naszym regionie. Szef rządu odwiedził tym razem Gorzów Wielkopolski. I chwalił między innymi partię PiS oraz wojewodę Władysława Dajczaka za budowę trasy s3.

Czy faktycznie jest to sukces Prawa i Sprawiedliwości? Według Platformy Obywatelskiej nie, bo to ich partia przygotowywała dokumentację do tej inwestycji. O komentarz poprosiliśmy Grzegorza Maćkowiaka, doradcę wojewody lubuskiego ds. samorządu terytorialnego.

Bardzo dobrze, że przygotowała, ale my kończymy tę inwestycję i o tym mówił pan premier. Mówił też o tym, że strona czeska musi doszlusować. Musi dokończyć swój odcinek i ruszymy. Kręgosłup komunikacyjny tej części Polski będzie wreszcie integralną magistralą drogową, której potrzebujemy.

Gościa „Rozmowy na 96FM” zapytaliśmy także o to, które inwestycje w naszym mieście można uznać za najistotniejsze w świetle Polskiego Ładu. Maćkowiak wymienił między innymi kąpielisko w Ochli.

Bardzo ważna i duża inwestycja. Taka wyraźna. Mieszkańcy zobaczą to wyraźnie. Ja zwracam uwagę, że to jest cały obraz. Jeżeli Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, miasta wokół dostają pieniądze z Polskiego Ładu, to tworzy się wartość dodana, którą już dzisiaj widać.

„Rozmowa na 96FM” od poniedziałku do piątku zawsze o 9:30.