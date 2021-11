Wojewoda lubuski razem z miastem organizują uroczystości związane z Dniem Niepodległości w Zielonej Górze.

O Wojewódzkich Obchodach Dnia Niepodległości rozmawialiśmy dziś w programie “Rozmowa na 96 FM” Grzegorz Maćkowiak – doradca wojewody.

Wspólnie z prezydentem Zielonej Góry wojewoda organizuje to wydarzenie. Dla nas to ważna data. Zaczynamy od złożenia kwiatów. Później odbędzie się msza święta i przejście na Plac Bohaterów z ceremoniałem wojskowym. Będą także inne atrakcje dla mieszkańców.

Tego samego dnia będziemy mieli inny marsz organizowany przez KOD i Platformę Obywatelską. Co na to nasz gość?

Jeżeli to jest kontrmarsz, to ma na celu przeciwdziałać czemuś, może zakłócić temu wojewódzkiemu świętu. Zastanawiam się, po co się to robi. Mam nadzieję, ze obędzie się bez jakichś ekscesów.