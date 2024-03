Czy mostem w Pomorsku pojedziemy za trzy lata? Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku województwa lubuskiego przekonuje, że jest na to spora szansa.

Zdaniem przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości most w Pomorsku będzie gotowy w 2027 roku.

Według mojej nieoficjalnej wiedzy Lubuski Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie na budowę. Inna instytucja, Zarząd Dróg Wojewódzkich jest przygotowany, by do końca miesiąca złożyć wniosek do rządowego programu “Mosty dla regionów”. Jeżeli ten wniosek będzie złożony do końca marca, to wtedy budowa będzie mogła zacząć się za rok.