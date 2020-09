Biblioteka Norwida weszła w kolejny etap udostępniania zbiorów czytelnikom. Znów można korzystać z książek w Dziale Udostępniania w gmachu głównym i w Lubuskim Laboratorium Książki na Jędrzychowie. Dostęp do półek przywróciły też biblioteczne filie.

W tym tygodniu czytelnicy mogą sięgać po książki m.in. w filii przy ulicy Podgórnej, Ptasiej, II Armii czy na Osiedlu Pomorskim.

Z kolei od następnego czwartku, 24 września, dla czytelników otworzą się filia nr 3 przy ulicy Kokosowej oraz filia nr 12 przy ulicy Morelowej. Zapraszamy także do biblioteki szkoły i przedszkola na lekcje biblioteczne i zajęcia animacyjne, bowiem już od najbliższego czasu będą takie zajęcia organizowane. O szczegóły można pytać w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa.

Godziny otwarcia biblioteki pozostają bez zmian. Oddziały w gmachu głównym są czynne w poniedziałek i wtorek od 11:00 do 18:00, a od środy do piątku – między 8:00 a 15:00. Filie są natomiast otwarte od 12:00 do 18:00 w poniedziałek i wtorek i od 9:00 do 15:00 w pozostałe dni robocze.