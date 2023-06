Wrocławski festiwal stawia nie tylko na mocny line-up, promocję lokalnych artystów i festiwalowe emocje, ale także na działania w duchu less waste.

Headlinerem pierwszego dnia festiwalu został Tricky, żywa legenda trip-hopu, brytyjski wokalista i producent muzyczny. Szerokiej publiczności znany ze współpracy z Massive Attack, ale również barwnej, solowej kariery, podczas której powstał kultowy już album „Maxinquaye”, zatytułowany na cześć zmarłej matki artysty. Na WROsoundowej scenie towarzyszyć mu będzie nasza rodaczka, Marta Złakowska – wokalistka, która za pośrednictwem wytwórni Tricky’ego (False Idols) wydała niedawno swój debiutancki album „When It’s Going Wrong”.

Drugi dzień zamyka jedna z najlepszych artystek sceny klubowej. Katy B skończyła prestiżową BRIT School w Londynie (wśród absolwentek znajdziemy choćby Adele czy Amy Winehouse) i w 2010 roku singlami „Katy on a Mission” i „Lights On” po raz pierwszy wdarła się na brytyjskie listy przebojów. Jej twórczość to wysokooktanowa parada hitów bazująca na miksie muzyki pop, UK garage, drum’n’bass i dubstep. W 2021 roku wróciła do nagrywania po dłuższej przerwie i wydała krążek „Peace and Offerings” będący podsumowaniem czasu osobistych przemian podczas lockdownu. Natomiast z początkiem 2023 roku artystka zaskoczyła idealnym bangerem – utwór „Paradise” został nagrany z Kings Of The Rollers, twórcami hitów drum’n’bass.

Na scenie głównej zobaczymy również artystów, których występy z pewnością zadowolą fanów rapu, elektroniki i alternatywy. Brodka zagra materiał ze swojej najnowszej EPki „Sadza”, a asthma wraz z zespołem dorzucą trochę rapowych wersów i punkowej energii. Za selekcję elektroniki pełnej nostalgii będzie odpowiadał Kidnap – producent z Sheffield, Serca nie będą szczędzić energetycznych bitów. BOKKA będzie świętować 10 urodziny, a brodachè pokażą gęstość w bicie i przestrzeń w bycie.

Lokalni artyści zaprezentują się na scenie „Tak Brzmi Wrocław” – projektu, który nawiązuje do historii i początków festiwalu. Duet We Draw A postawi na sad disco, natomiast Zima Stulecia na melancholijną elektronikę w towarzystwie muzyki improwizowanej na syntezatory i perkusje. Rycerzyki wprowadzą klimat lat 80. swoją nostalgiczno-ekstatyczną muzyką wpisującą się luźno w nurt alternatywnego popu, a Guest Julka zaprezentuje materiał zawieszony między soulem a rapem. Duet EKHTO połączy taneczny nastrój z liryczną wrażliwością, a Baby Meelo porwie publiczność bez błyskotek i fajerwerków, ale wśród oparów dymu i z bezczelną szczerością w wersach.

Festiwal w 2021 roku wkroczył także na drogę dobrych praktyk, które będą rozwijane przez kolejne lata. Produkcja dużego wydarzenia w duchu less waste nie jest łatwa i wymaga czasem radykalnych kroków, ale nawet najprostsze zmiany przynoszą efekty. Organizatorzy ograniczają druki – festiwal nie produkuje materiałów „ulotnych” (ulotki, mapki, foldery), stawia w większości na digitalowe nośniki, zmniejsza drukowany branding do minimum.

Wyprodukowane materiały reklamowe (głównie tekstylne) są przerabiane na torby – w tym roku odpowiada za to ekipa Trashki Upcycling. Infrastruktura dostępna dla publiczności składa się z wypożyczonych mebli – wszystko po to, by zapobiec produkcji nowych przedmiotów. Dzięki współpracy z MPWiK uczestnicy mają bezpłatny dostęp do wody, co pozwala ograniczyć zużycie wody w plastiku. Publiczność WROsoundu może przynieść wielorazowe butelki i zaopatrzyć się w kranówkę z beczkowozu. Ograniczanie plastiku odbywa się także na zapleczu festiwalu np. przy organizacji cateringu dla artystów (wykluczenie z niego plastikowych lub styropianowych elementów: sztućców, opakowań, butelek, toreb). Zrównoważony transport na sam festiwal wspiera firma Nextbike, która zachęca do korzystania z rowerów miejskich i hulajnóg – na przejazdy rozdawane są specjalne vouchery. Współpraca z Ekosystemem pozwala na zbudowanie scenografii z przedmiotów, które wrocławianie oddają do PSZOK. Wiele elementów jest także wyhodowanych od ziarenka lub sadzonki pod czujnym okiem Filipa Marka, czyli wrocławskiego Pana Kwiaciarza. Organizatorzy wraz ze start-upem Dotlenieni.org dbają także o czystsze powietrze w mieście – w tym roku ponownie zasadzą WROsoundowy las z udziałem publiczności, która w trakcie wydarzenia może zakupić wirtualne drzewa. Festiwalowa flota samochodowa, za którą odpowiada Motorpol Wrocław, złożona jest z samochodów elektrycznych.

WROsound, organizowany przez Strefę Kultury Wrocław, odbędzie się w dniach 14-15 lipca na placu przed Impartem we Wrocławiu. Bilety i karnety są dostępne na stronach: www.wrosound.com, www.strefakultury.pl oraz www.eventim.pl.

14 lipca: Tricky feat. Marta, Brodka, asthma, Serca, Zima Stulecia, Baby Meelo, Guest Julka

15 lipca: Katy B, Kidnap, BOKKA, brodachè, We Draw A, EKHTO, Rycerzyki