Zielona Góra jednym ze zdrowszych miast do życia w Polsce. Nasze miasto znalazło się na piętnastym miejscu w Indeksie Zdrowych Miast.

Pod uwagę były brane takie kwestie jak m.in.: powierzchnia terenów zielonych, jakość powietrza czy realizacja programów zdrowia publicznego. O rankingu mówił w programie Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. W klasyfikacji uwzględniono 66 miast.

Jest to dla mnie powód do radości i do dumy. Przypomnę, że jeszcze kilkanaście lat temu to Zielona Góra w żadnych rankingach się nie mieściła, bo była miastem, w którym wszystkie zakłady przemysłowe poupadały. Po tych kilkunastu latach widać, że cały czas nam się udaje.