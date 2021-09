– Winobranie może być szansą na promocję Uniwersytetu Zielonogórskiego – takie zdanie wyraził dziś rektor naszej uczelni, profesor Wojciech Strzyżewski.

Gość programu „Rozmowa na 96 FM” mówił o tym, w jaki sposób Dni Zielonej Góry wpływać mogą na markę naszego uniwersytetu.

Uniwersytet Zielonogórski to Zielona Góra. Mieszkańcy będą mogli się zapoznać z tym, co robimy, choćby przez cykl audycji, które prowadzi Radio Index. Na pewno to okazja do promocji.