W Przylepie powstanie tor dla miłośników jazdy na rolkach i wrotkach. Informację potwierdził w programie Prezydent na 96 FM Dariusz Lesicki, zastępca prezydenta Zielonej Góry.

To inwestycja, która otrzymała ponad 3700 głosów w Budżecie Obywatelskim 2020.

Takie boisko powstanie i już uzyskało pozwolenie na budowę. Będzie to realizował ZGM. Powstanie w Przylepie i będzie zwieńczeniem pewnego zaplecza sportowego. Mamy tory rowerowe, a toru rolkarskiego jeszcze nie mamy. Myślę, że to będzie coś ciekawego.

Dariusz Lesicki wyraził nadzieję, że obiekt powstanie jeszcze w tym roku.

W audycji pytaliśmy również jak wygląda realizacja zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim?

Włodarz zwrócił uwagę na to, że część zadań opóźnia się, ze względu na wymagane zmiany w dokumentacji, np. w planie zagospodarowania przestrzennego. Przeszkodą jest też często koszt inwestycji.

Staramy się realizować to w sposób taki, żeby te inwestycje, które mieszczą się w ramach finansowych realizować. Jeżeli przewyższają budżet w niewielkim stopniu, to miasto zazwyczaj przychylnym okiem patrzy na projekty. Gdy jednak przewyższają wielokrotnie wartość budżetu, to nie jesteśmy w stanie zrealizować tego. Patrzymy wtedy na inne formy finansowania, np. z pomocą pieniędzy zewnętrznych.