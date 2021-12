7 grudnia 2020 roku to ważna data dla lubuskiej służby zdrowia. Właśnie tego dnia w Zielonej Górze zaczął funkcjonować Szpital Tymczasowy dla pacjentów z COVID-19.

Rocznica do celebrowania wątpliwa tym bardziej, że nowy obiekt budowany był po to, by służyć jako Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. I to z okazji rocznicy życzenie przedstawicieli szpitala, by mógł jak najszybciej zacząć działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Mówił Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

My bardzo czekamy na moment, kiedy wreszcie będziemy mogli tam otworzyć Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i uruchomić oddziały dla dzieci i ich mam. Niestety, od roku funkcjonuje tam Szpital Tymczasowy. W przeciągu roku leczono tam 2100 pacjentów, w tym 100 dzieci. Niestety te dzieci trafią tam obecnie, bo także ciężko chorują na COVID-19. Niestety z tych ponad 2 tys. pacjentów ponad 400 nie udało się uratować.

Obecna umowa na funkcjonowanie Szpitala Tymczasowego obowiązuje do końca roku.