Eko-Pol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zwycięstwem otworzył zmagania w II lidze futsalu na szczeblu centralnym. Akademicy pokonali FC Luxbor Pyskowice 6:3 (3:2).

Strzelanie w szóstej minucie otworzył Patryk Jaśkiewicz, ale kolejne dwa ciosy zadali goście. Jakuba Witczaka kolejno w 10 i 12. minucie pokonali Mateusz Pazdej i Jakub Kopicera. Ostatnie zdanie w pierwszej części gry należało jednak do zielonogórzan. Najpierw do wyrównania doprowadził Maciej Enkot (19 min.), a następnie tuż przed końcową syreną trafił Sebastian Hausler i to AZS prowadził do przerwy 3:2.

Po przerwie pierwsze minuty były dość senne, ale po golu wyrównującym Mateusza Omylaka mecz znów stał się ciekawy. I spora była w tym zasługa zielonogórzan. Świetną, koronkową akcję sfinalizował Maciej Enkot, następnie bezpośrednio z rzutu wolnego prowadzenie podwyższył Patryk Jaśkiewicz, a wynik meczu ustalił… bramkarz Jakub Witczak, uderzając przez cały dystans boiska i wykorzystując tym samym grę gości bez bramkarza.

Za tydzień akademicy znów zagrają u siebie, tym razem z AZS-em Profisport Wrocław. Ten mecz w hali UZ w kolejną niedzielę o 17:00.