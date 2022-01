Kolejny raz przedłużony został kontrakt na funkcjonowanie Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze. Przypomnijmy – działa on przy Szpitalu Uniwersyteckim. I działać będzie jeszcze przynajmniej do końca pierwszego kwartału tego roku. Czyli do końca marca.

Patrząc jednak na covidowe statystyki możliwe, że i wtedy wydłużony zostanie termin funkcjonowania placówki. Co ważne – budynek, w którym działa Szpital Tymczasowy, ma być docelowo siedzibą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Pomimo wciąż odwlekanego terminu, zielonogórski szpital cały czas szykuje się do otwarcia placówki. Mówi Sylwia Malcher – Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego.

Zarząd szpitala podjął decyzję o ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów. Jeśli chodzi o wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Część sprzętu została już dużo wcześniej zainstalowana na stałe. W tym ciężka tak zwana aparatura medyczna. Natomiast w tej chwili jesteśmy już po innych przetargach, dzięki którym mamy już dużo sprzętu do centrum.

Zanim jednak sprzęty znajdą się w docelowym budynku, teraz trzeba je gdzieś przechować. Kilka dni temu lecznica poszukiwała w tym celu hal magazynowych. Apel o pomoc w przechowaniu sprzętów spotkał się z szybką reakcją zielonogórzan.

Zgłosiło się co najmniej czterech chętnych, aby nam pomóc. W tej chwili z jednym z panów rozmawiamy i dopinamy szczegóły. Mamy nadzieję, że będzie gdzie przetransportować te wszystkie sprzęty. Chodzi między innymi o przechowanie szafek i łóżek.

Malcher – Nowak podkreśla, że wszelkiego rodzaju przetargi są prowadzone po to, aby Centrum Zdrowia Matki i Dziecka było w każdej chwili gotowe do długo już oczekiwanego otwarcia.