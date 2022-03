Wciąż sporo pytań i wciąż sporo wątpliwości dotyczących spraw związanych z życiem uchodźców zza naszej wschodniej granicy w Zielonej Górze. Część z nich związana jest z oświatą, czyli kwestią bardzo bliskiej wielu mieszkańcom naszego miasta.

W audycji “Prezydent na 96 FM” jedna z naszych słuchaczek, pani Jola, pytała o to, czy Ukraińcy będą mieli prawo posyłać dzieci do żłobków. Z miejscami w tych placówkach od lat był problem. Co na to Janusz Kubicki? Włodarz miasta mówi wprost: dziś nie ma miejsc w żłobkach.

Nie ma miejsc w żłobkach,. My nie przyjmujemy swoich dzieci. Nie wyobrażam sobie, bym miał znaleźć miejsce dla kogoś innego. Po prostu nie ma miejsc i my ich nie stworzymy.

O komentarz zapytaliśmy również Wioletę Haręźlak. Dyrektor zielonogórskiego Departamentu edukacji i Spraw Społecznych stwierdziła, że być może powstaną jakieś odgórne ministerialne plany w tej kwestii, ale na razie trudno mówić o konkretach

Żłobki dedykowane są matkom zamieszkałym na terenie Zielonej Góry, które są aktywne zawodowo. Nie będę obiecywać gruszek na wierzbie. Nie widzę możliwości jeśli chodzi o żłobki. Być może w ramach programu “:Maluch Plus” powstanie jakiś projekt. Może nawet jeśli chodzi o obostrzenia dotyczące lokalizacji, zostaną one złagodzone. My wtedy się wtedy do tego przygotujemy.

