– Musimy być cierpliwi – mówił o pierwszym wyjeździe na tor żużlowy trener Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto. W Rozmowie na 96 FM dziś przygotowania do premiery ligowego sezonu, która w PGE Ekstralidze już za niespełna miesiąc.

Aura dla żużlowców nie jest łaskawa. W Zielonej Górze ze zniecierpliwieniem spoglądają na prognozy pogody.

Na 20 i 21 marca Falubaz miał zaplanowane pierwsze sparingi z Fogo Unią Leszno. Na dziś te spotkania stoją pod znakiem zapytania.

Trener zielonogórzan pytany był też o atuty Falubazu w wersji 2021.

Można sobie zestawienie zrobić. Wziąć punkty Vaculika i Jensena oraz punkty Žagara i Fricke’a. Jest to równomierne. To samo zawodnik u-24. On wejdzie w miejsce Lindbaecka, który też poza paroma meczami szału nie robił. Wiadomo, że oczkiem w głowie będą juniorzy. Nie mówię, że mają robić punkty, jak i poprzednicy, ale jeżeli nie będą przegrywać biegów młodzieżowych i gdzieś tam dorzucą jakieś punkty, to będę zadowolony. Wtedy większą pracę będą musieli wykonać seniorzy. Myślę, że w tym roku Patryk odpali, bo jeździć potrafi. Problemy sprzętowe będą poza nim i będzie liderem z prawdziwego zdarzenia.