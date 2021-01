Jak będzie wyglądać powrót do stacjonarnego nauczania po feriach zimowych w zielonogórskich szkołach? Takie pytanie usłyszała w dzisiejszej audycji Prezydent na 96 FM Wioleta Haręźlak. Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych mówiła o przygotowaniu do ponownej stacjonarnej nauki klas I-III.

Haręźlak w rozmowie z Kają Rostkowską zwróciła uwagę na to, że pewne elementy nauki w dobie koronawirusa funkcjonowały już po wakacjach, gdy dzieci pierwotnie powróciły do szkół.

Nauczyciele już to przerobili, oni już w takiej formie pracowali. Są natomiast części wspólne: szatnia, stołówka, świetlica, gdzie rzeczywiście trzeba będzie położyć większy nacisk na to, żeby te dzieci gremialnie się nie spotykały. Przypomnę, że dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym nie mają podziału na lekcje. Nauczyciel steruje, kiedy jest przerwa.

Szefowa zielonogórskiej oświaty mówiła, że na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

Ja jestem spokojna o to, że dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy zrobią wszystko, żeby dzieci czuły się bezpiecznie, mając na uwadze również własne bezpieczeństwo. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Jutro mam naradę z dyrektorami. Powiemy o wszystkich sprawach, które jeszcze są do załatwienia. To są spotkania, które służą wymianie doświadczeń.