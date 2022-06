Za nami gorąca sesja Rady Miasta Zielona Góra. Gorąca zwłaszcza ze względu na ożywione dyskusje i panujące wśród radnych nastroje. Niektórzy wtorkową sesję nazywają najważniejszą – bo to właśnie podczas niej zdecydowano o udzieleniu prezydentowi absolutorium oraz wotum zaufania.

O tym, że jest to najważniejsza sesja dla samorządu przekonuje również Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra.

To są trzy dokumenty podsumowujące. Ponadto jeśli prezydent nie dostałby w dwóch kolejnych latach wotum zaufania to może dojść nawet do odwołania prezydenta.