W Katarze wylosowano pary 1/4 Fortuna Pucharu Polski. W roli “sierotki” wystąpił kadrowicz, Matty Cash. Reprezentant Polski spełnił marzenia wielu! Lechia zagra wiosną z Legią Warszawa!

Do Zielonej Góry przyjedzie zatem jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów, 19-krotny triumfator rozgrywek o Puchar Polski. Przeszczęśliwy po losowaniu był Andrzej Sawicki. Posłuchajcie trenera zielonogórzan kilka minut po tym, jak dowiedział się, że zielonogórzanie zagrają z Legią.

Fantastyczna ręka! Fantastyczne losowanie, coś pięknego, czekałem trzy rundy. Nie mogliśmy lepiej trafić. Dla mnie osobiście to jest niesamowita sprawa.

Z losowania cieszy się też Maciej Murawski. Prezes Lechii przyznał, że rozmawiał z przedstawicielami stołecznego zespołu i ci mówili, że… nie chcieli trafić na nasz zespół. Taki rywal to też jednak zobowiązanie. W klubie mają czas, by do marca przygotować imprezę masową, na którą wejdzie więcej niż 999 kibiców.

Chyba u nas w klubie wszyscy się cieszymy, że będziemy mogli ugościć takiego przeciwnika jak Legia Warszawa. Nigdy Legia nie grała w Zielonej Górze. Duża rzecz dla Zielonej Góry i całego województwa. Wiedzieli, że pokonaliśmy dwóch ekstraklasowiczów i żartowali sobie, że jesteśmy pogromcami zespołów z ekstraklasy. Zrobimy wszystko, żeby zagrać ten mecz przy jak największej publiczności. I żeby nasz stadion był jak najlepiej przygotowany. Dużo pracy przed nami, jest kilka miesięcy i od jutra zabieramy się do pracy.

Mecze 1/4 Fortuna Pucharu Polski planowane są na 1 marca. Pozostałe pary poniżej.

KKS 1925 Kalisz – Śląsk Wrocław

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna

Motor Lublin – Raków Częstochowa