Czwarta fala pandemii trwa. A to oznacza ogromne wyzwanie przed medykami oraz szpitalami. Jak w dobie koronawirusa radzi sobie zatem zielonogórska lecznica? To jeden z tematów, który poruszyliśmy podczas czwartkowej „Rozmowy na 96 FM”. Gościem audycji był Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Szefa lecznicy zapytaliśmy czy może dojść do załamania działalności naszego szpitala? Według Działoszyńskiego medycy zrobią wszystko, żeby załamania nie było.

Może się zdarzyć, że ograniczymy zakres dostępności do niektórych specjalistów. Dla innych pacjentów. I rozważamy przekształcenia, mamy kilka alternatyw. Barierą nie do pokonania jest jednak dostępność do tlenu.