– Gospodarka płonie, potrzebna jest gaśnica – mówi Łukasz Mejza. Radny Bezpartyjnych Samorządowców był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Mejza twierdzi, ze zarząd województwa lubuskiego nie robi praktycznie nic, aby pomóc przedsiębiorcom.

Lubuska gospodarka płonie, potrzebujemy natychmiast gaśnicy. Nie kiedy pożar się skończy, tylko teraz. Jest ona potrzebna lubuskim przedsiębiorcom. To 70 procent lubuskiego PKB. Jak przedsiębiorcy padną, to ludzie stracą pracę i padniemy my wszyscy.