Po pandemicznej przerwie seniorzy z naszego regionu ponownie się spotykają i świętują. Ruszył bowiem Lubuski Tydzień Seniora. Inauguracja miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim. Na uroczystości pojawiła się blisko setka Lubuszan, między innymi z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego oraz Wschowy.

I choć miejscowości te są dość mocno rozrzucone po naszym regionie, to lubuskich seniorów więcej łączy niż dzieli. Na początek ogromna potrzeba spotkań – mówi Urszula Chudak z Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

My jesteśmy tak bardzo złaknieni tego, po okresie pandemii i izolacji. Wyszliśmy z tego okaleczeni. To było potrzebne, ale teraz chcemy być tu i teraz, ten tydzień jest idealną do tego okazją.