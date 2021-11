Czy Zielona Góra doczeka się piłkarskiego stadionu z prawdziwego zdarzenia? To wciąż brzmi niewiarygodnie, ale w realizacji marzenia ma pomóc zgodna wola wielu środowisk politycznych i zabezpieczenie finansowania z kilku źródeł.

Dziś w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej podpisano list intencyjny, skierowany do ministerstwa sportu.

Dzisiaj nadszedł taki moment, kiedy chcemy podpisać wspólnie pismo do ministra sportu Kamila Bortniczuka i sekretarza stanu Łukasza Mejzy, aby wsparli nas w tej inicjatywie budowy stadionu.

Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wspólnie z wicemarszałkiem województwa Stanisławem Tomczyszynem, prezydentem Januszem Kubickim podpisał się pod tym listem.

Według szacunków stadion w Zielonej Górze miałby kosztować 100 mln zł. Połowa środków miałaby pochodzić z rządu. O resztę zadbałby samorząd województwa i miasto.

Jeżeli budżet państwa przeznaczyłby co najmniej 50 mln zł, które my tutaj zakładamy, to pozostałe samorząd miasta i województwa byłby w stanie dołożyć.