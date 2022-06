Atrakcje, nie tylko sportowe dla młodszych i starszych czekały na uczestników festynu “Czas na sport” organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

To coroczna impreza MOSiR-u zachęcająca zielonogórzan do aktywności sportowej. W tym roku wyjątkowa, bo wpisująca się w jubileusz 40-lecia ośrodka i 800-lecie miasta. Pogoda dopisała, dla biegaczy aż za bardzo! Ci w upale walczyli na dystansach 5 i 10 km. Na krótszym dystansie triumfował nowosolanin Jakub Wawrzykowski, na 10 km najlepszy był Piotr Karpiński z Gubina. Co jeszcze działo się na parkingu CRS? Zobaczycie w materiale wideo.