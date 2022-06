Wciąż trwa konflikt zbrojny pomiędzy Rosją, a Ukrainą. Na jakim dziś jest etapie? Zapytaliśmy o to dr. Piotra Pochyłego. Politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego był gościem wtorkowej „Rozmowy na 96 FM”. Nasz rozmówca stwierdził, że wojna wciąż jest w fazie początkowej.

Jedyne co, to mniej więcej ustalone zostały linie frontu. Według Pochyłego to jednak Rosja ma przewagę.

Możemy śmiać się z tych starych czołgów, ale one wciąż strzelają. Do tego Ukrainie brakuje amunicji i ciężkiego sprzętu.

Nasuwa się też pytanie jaką rolę ma Polska w toczącym się konflikcie pomiędzy Rosją, a Ukrainą.

Polska zyskała politycznie. Spełniliśmy aż w nadmiarze oczekiwania zachodu i Ukrainy. I gdyby nie pomoc Polski, to Ukraina już by tej wojny nie prowadziła.

