– Minister Przemysław Czarnek przekroczył już wszelkie bariery śmieszności i żenady – mówiła w Radiu Index dr Anita Kucharska Dziedzic.

Posłanka Lewicy była gościem programu „Rozmowa na 96 FM”, a pytana była przez Kaję Rostkowską m. in. o ostatnie wypowiedzi pana ministra o cnotach niewieścich.

Posłankę zapytaliśmy, jak można interpretować zwrot „cnoty niewieście” w kontekście narracji politycznej.

Jeżeli sobie popatrzymy do czasów słusznie minionych, to cnoty niewieście to było wychowanie kobiet w skromności do niewychodzenia z kuchni i absolutne niemyślenie o sobie.