Wielu z nas poświęca dużo czasu na wybór mebli biurowych, ale czasem zapominamy, że dla komfortu pracy w naszym biurze równie ważne są wykładziny. Dobrze dobrana wykładzina sprawia, że pomieszczenia biurowe wydają się przytulne, są też dobrze wyciszone, dzięki czemu komfort pracy jest w nich wyższy. Co powinniśmy wiedzieć zanim zdecydujemy się na zakup wykładziny biurowej?

Wykładzina biurowa – rozwiązanie praktyczne

Współcześnie wykładziny możemy spotkać w wielu biurach. Przedsiębiorcy cenią je, gdyż są one bardzo praktyczne. W tej chwili możemy kupić wykładziny biurowe w bardzo atrakcyjnych cenach, przy czym warto pamiętać, że niska cena idzie tu w parze z wysoką jakością. Nowoczesne wykładziny biurowe są bardzo trwałe – możemy oczekiwać, że będą służyły nam przez wiele lat. W przeciwieństwie do drewnianego parkietu wykazują one doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne, nie wymagają też konserwacji. Dla osób sprzątających biura istotne jest, że wykładziny łatwo jest utrzymać w czystości (produkuje się je z surowców odpornych na zabrudzenia, dlatego rozlana kawa nie jest dla pracownika problemem).

Warto dodać, że wiele dostępnych na rynku wykładzin posiada właściwości ognioodporne (w przypadku pożaru surowiec, z którego wykonana jest wykładzina nie zapala się, a topi).

Wpływ wykładziny biurowej na jakość pracy

Wysoka jakość pracy w biurze to gwarancja sukcesu każdej firmy. Niestety dużym problemem pracowników biurowych jest narażenie na nadmierny hałas. Dotyczy to zwłaszcza osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe w biurach typu open space, choć nie tylko. W pracy przeszkadza nam stukot obcasów, głośne rozmowy współpracowników, hałasy urządzeń biurowych. Dzięki zastosowaniu wykładziny biurowej możemy w znacznym stopniu wyciszyć pomieszczenie. Chodzenie po dobrej jakości wykładzinie nawet w butach na wysokim obcasie jest praktycznie bezszelestne.

Kolejną zaletą wykładzin jest izolacja cieplna. Kłopotem znacznej części pracowników jest niewłaściwa temperatura w biurze (jest to problem powszechny, gdyż kobiety potrzebują temperatury o 2 stopnie wyższej niż mężczyźni). Położenie wykładziny sprawia, że jest nam cieplej. Możemy chodzić po biurze bez butów bez obawy o przeziębienie.

W biurze liczy się bezpieczeństwo pracowników. Śliska nawierzchnia może przyczynić się do poważnego w skutkach upadku. Unikniemy tej sytuacji wybierając wykładzinę o wysokim wskaźniku antypoślizgowości.

Współcześnie wielu ludzi cierpi na alergie. Mogą je wywoływać między innymi niewidoczne gołym okiem roztocza, które gnieżdżą się w dywanach. Na szczęście producenci wykładzin oferują nam produkty antyalergiczne.

Korzystny wpływ na jakość pracy może mieć również kolorystyka wykładziny. Osoby odpowiedzialne za projektowanie biur często decydują się na zakup wykładzin w kolorach przyjaznych ludzkim oczom (sprawdzają się tu między innymi brązy, zielenie, szarości czy beż).

Wykładzina biurowa a estetyka pomieszczenia

Wykładziny biurowe są bardzo uniwersalne. Umiejętnie dobrane będą pasowały do biur tradycyjnych, sprawdzą się również we wnętrzach, w których króluje nowoczesny minimalizm. Osoba zainteresowana zakupem wykładziny ma do wyboru modele w rozmaitych odcieniach. Możemy kupić wykładziny jednolite, a także posiadające różnorodne zdobienia. Bogactwo kolorystyki sprawia, że z łatwością dostosujemy wykładzinę do każdego biura (istnieje możliwość wyboru wykładziny w kolorach, z którymi identyfikuje się firma).

Jaką wykładzinę do biura wybrać?

Wybór wykładzin biurowych jest w tej chwili tak duży, że każdy powinien znaleźć model, który sprawdzi się w jego firmie. Jeżeli nasze biuro jest miejscem intensywnie uczęszczanym, powinniśmy pomyśleć o wykładzinie charakteryzującej się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne (z pewnością nie zdadzą tu egzaminu wykładziny do zastosowań domowych).

Dobrym wyborem mogą okazać się płytkowe wykładziny do biura. Ich największym atutem jest szybki i bezproblemowy montaż. Jako, że taka wykładzina składa się z licznych, ale niewielkich płytek, w przypadku poważnego uszkodzenia wystarczy wymienić pojedynczą płytkę. Dzięki wykładzinom płytkowym, które są dostępne w wielu fakturach i kolorach mamy możliwość tworzenia dowolnych kompozycji, a także wyznaczania w pomieszczeniu stref (na przykład strefy do pracy indywidualnej, strefy spotkań, strefy wypoczynku). Dodatkową zaletą wykładzin płytkowych jest zwiększona odporność na płowienie, co sprawia, że nawet po wielu latach eksploatacji wyglądają one jak nowe.

Popularnym wyborem do biur są także wykładziny w rolce. W biurach o dużym natężeniu ruchu najlepiej sprawdzą się modele wykonane z włókien poliamidowych. Wykładziny w rolce pochłaniają dźwięki i zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się.

Jeżeli potrzebujemy wykładziny ekstremalnie wytrzymałej, zdecydujmy się na taką, która wykonana jest z PVC. Jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne i posiada gładką, łatwą w pielęgnacji powierzchnię.

Pamiętajmy, że wykładzina biurowa spełni swoje funkcje, jeżeli będzie ułożona poprawnie. Jeśli nie mamy doświadczenia w układaniu wykładzin, powierzmy to zadanie profesjonalistom.

