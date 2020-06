StrefaRysunku.pl wznawia zajęcia po przerwie związanej z koronawirusem i zaprasza wszystkich chętnych do zapisów na zajęcia w Zielonej Górze.

Dla wielu osób rysunek czy malarstwo wydają się być rzemiosłem niedostępnym, często postrzeganym jako niezwykle trudne zajęcie, wymagające wrodzonego talentu i geniuszu. Prawda jest na szczęście nieco inna i predyspozycje to tylko fragment całości, na którą składają się inne elementy, takie jak chęć poszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania umiejętności, kreatywność, wyobraźnia i wytrwałość.

Istnieje spore grono osób, dla których malarstwo czy rysunek stanowią odskocznię od codzienności, służącą jako narzędzie pomagające odprężyć się po trudnym dniu, ale także sprawiające ogromną przyjemność i radość. Inni początkujący artyści w malarstwie oraz rysunku odnajdują swoją przyszłość i stając przed pytaniem czy technik rzemiosła uczyć się samodzielnie, czy szukać wsparcia w profesjonalnych szkołach.

StrefaRysunku.pl jest jednym z takich miejsc, które zostało stworzone właśnie z myślą o pasjonatach, hobbystach, ale przede wszystkim o kandydatach na artystyczne uczelnie wyższe. To właśnie tutaj uczniowie poznają szeroką gamę technik rysunku i malarstwa, pod okiem najlepszych wykładowców.

To, co nas wyróżnia to lekcje w bardzo małych, maksymalnie 5-osobowych grupach i indywidualne podejście do każdej osoby – tłumaczy Rafał Jankowiak ze StrefaRysunku.pl. Pierwsze kursy w Zielonej Górze uruchomiliśmy w 2006 roku, przez te lata nasza kadra stopniowo się powiększała. Warto podkreślić, że nasza pierwsza nauczycielka współpracuje z nami do dzisiaj.

Aby dostać się na studia artystyczne lub architektoniczne, każdy z kandydatów musi zdać egzamin wstępny z rysunku odręcznego, często także przygotować swoje portfolio. Tutaj wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych kursantów – profesjonalne lekcje pozwalają lepiej zrozumieć techniki rysunku i malarstwa niż samodzielna nauka, pomagając odpowiednio ukształtować umiejętności pod okiem doświadczonych wykładowców.

Jeżeli wybierasz się na studia architektoniczne lub artystyczne, chcesz nauczyć się rysować lub jesteś hobbystą i chcesz miło spędzić czas wolny, tutaj znajdziesz to czego szukasz. Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie przygody ze sztuką.

