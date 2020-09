Mamy świetną wiadomość dla wszystkich pasjonatów browarów rzemieślniczych. Branża małymi krokami powraca do dawnej rzeczywistości, czego znamiennym sygnałem jest Lotny Festiwal Piwa, który już we wrześniu odbędzie się we Zielonej Górze na placu Iglica Bohaterów. Jak w zeszłym roku, impreza zaskoczy mocą atrakcji wszystkich miłośników dobrych trunków, lecz nie tylko.

Najsłynniejsze święto entuzjastów piwa

Lotny Festiwal Piwa to popularna impreza organizowana z myślą o osobach, dla których piwo to coś więcej niż tylko napój. Nie ulega przecież wątpliwościom, że współczesne kraftowe piwowarstwo to prawdziwa sztuka – wszyscy ci, którzy myślą podobnie, choć raz w życiu po prostu muszą uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

W tym roku na Lotnym Festiwalu Piwa pojawią się również Wrocławscy Ulicożercy, którzy zaopatrzą festiwal w najlepsze punkty gastronomiczne z kuchnią z całego świata. Hiszpańska paella, burgery, kuchnia azjatycka – każdy znajdzie coś dla siebie.

Festiwal w dobie koronawirusa

W trosce o spokój uczestników imprezy w tym wymagającym okresie, formuła tegorocznego Lotnego Festiwalu Piwa została zmieniona. Organizatorzy stawiają na bezpieczeństwo; impreza zostanie podzielona na oddzielne strefy. Ci, którzy zechcą skosztować piwnych specjałów bez długotrwałego uczestnictwa w festiwalu, mają możliwość zakupienia kraftowych piw butelkowych na wynos, a tym samym – wsparcia polskiego browarnictwa.

Lotny Festiwal Piwa rozpocznie na placu Bohaterów w dniu 25 września o godzinie 15:00 i zakończy w niedzielę 27 września o 20:00.

https://www.facebook.com/events/706710446802425/