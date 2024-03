Zielonogórska Platforma Obywatelska i kandydat tego ugrupowania na prezydenta miasta – Marcin Pabierowski – podczas czwartkowego briefingu prasowego mocno akcentowali tematy związane z gospodarką i rozwojem Zielonej Góry.

Zdaniem zielonogórskiej PO miasto nie rozwija się tak, jakby mogło. Dlaczego? Zdaniem Marcina Pabierowskiego, wynika to z braku ściągania inwestorów, którzy w Zielonej Górze stworzyliby nowe miejsca pracy.

Miasto musi być dobrze zaplanowane w oparciu o architekta miasta, którego nie ma. O to będziemy zabiegali. W moim programie jest punkt “Witaj Inwestorze” Kryją się za tym konkretne działania. Musi być determinacja. Nie może być to odfajkowane, że mamy tereny inwestycyjne, a one tylko leżą.