Okres wiosenny to bardzo ważny moment w zielonogórskich placówkach oświatowych. Nabór do miejskich żłobków trwa. Niebawem ruszą natomiast nabory do przedszkoli i szkół.

Jeśli chodzi o żłobki, sytuacja zmieni się diametralnie. Powód? Jak mówi Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w zielonogórskich magistracie, miejsc dla maluchów będzie znacznie więcej niż w poprzednich latach.

Haręźlak liczy także na udaną rekrutację w powstającym właśnie Zespole Edukacyjnym w Łężycy.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół ruszy 8 kwietnia.