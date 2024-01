Tradycyjnie przełom grudnia i stycznia to czas zwiększonej liczby zachorowań. Zielona Góra nie jest wyjątkiem. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja zdrowotna w Szpitalu Uniwersyteckim.

Przyjrzeliśmy się głównie najmłodszym pacjentom. Jak powiedziała nam Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala, w ostatnich tygodniach do placówki trafiają najmłodsi zielonogórzanie oraz mieszkańcy naszego regionu z różnymi schorzeniami.

Są to głównie małe dzieci, do trzeciego roku życia. Osiemdziesiąt procent pacjentów to są pacjenci z infekcjami wirusowymi, głównie RSV, które jest bardzo niebezpieczne, ale są także grypy, oraz zdarzają się COVID-y.

Jak dodaje Sylwia Malcher Nowak liczby przyjętych pacjentów mogą niepokoić.

Na pediatrii mamy 32 łózka i w zasadzie te lóżka są zajęte, ale trafiają do nas także pacjenci na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. W grudniu było ich prawie trzy tysiące. tylko weekend świąteczny to ponad 600 pacjentów, w tym ponad 200 dzieci. W weekend noworoczny ponad 400. To są duże liczby, głównie są to infekcje.