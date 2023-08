Ponad dwadzieścia dróg z dzielnicy Nowe Miasto zmieni swój charakter. Chodzi m. in. o drogi w Przylepie, Ochli, Zatoniu czy Drzonkowie.

Zaliczenie dróg do kategorii gminnych jest konieczne. Dlaczego? Pytamy wiceprezydenta Zielonej Góry Krzysztofa Kaliszuka.

Chodzi o to, aby w momencie, gdy rząd uruchomi kolejny nabór na Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. to w miejscach, gdzie mamy dokumentację, można było te środki aplikować. A warunkiem jest to, aby te drogi były zaliczone do kategorii dróg publicznych. To zabieg czysto formalny, nie zmieni to nic dla mieszkańców, a mogą być zrealizowane przy wsparciu środków centralnych.