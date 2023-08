Pierwszy transport w Przylepie z niebezpiecznymi odpadami wyruszył dziś do spalarni w Ciepielówku. To efekt umowy, którą miasto podpisało z wykonawcą.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sikora w rozmowie z Radiem Index opowiada nam, jak wygląda w szczegółach pierwszy transport odpadów.

Jest to transport pierwszych około dwudziestu mauserów, które są pozostałością po akcji gaśniczo-ratowniczej. Wykonawca szykuje się do oczyszczania placu. To realizacja umowy, w następnych dniach ruszą kolejne transporty. A umowa zakłada osiem miesięcy na uprzątnięcie całego terenu.