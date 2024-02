To już ostatnia, decydująca prosta. Kąpielisko w Ochli już jest praktycznie gotowe do użytku.

Prace są właściwie zakończone, Teraz tylko trwa oczekiwanie na pozytywne odbiory, i z obiektu będzie można korzystać. O szczegółach mówi zielonogórski radny Filip Gryko, pilotujący tę inwestycję.

Najważniejsze, że wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Jest już wniosek o odbiór. to ostatni krok, by móc rozpocząć użytkowanie. Są weryfikowane dokumenty, czekamy na pozytywną decyzję. Później już tylko decyzja prezydenta, czy zrobimy otwarcie to z wielką pompą, czy odłożymy, gdy będzie ładna pogoda.

Dodajmy, że do dyspozycji będzie nowy basen o powierzchni około dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Do tego plaża, boiska do siatkówki czy też strefa chilloutu.