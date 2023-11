O tym mówiliśmy, dziś powracamy do tematu. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w grudniu uruchomi nową linię 101.

Minibusy, które trafią na zielonogórskie ulice, zabiorą pasażerów spod Palmiarni na deptak. Pojadą też na osiedle Słowackiego oraz sąsiednie ulice Stromą i Morelową, gdzie do tej pory nie docierała miejska komunikacja. Długość trasy (w obie strony) to 8,5 kilometra. Autobusy pojadą co 20-30 minut. Nowa linia zapewni wygodną przesiadkę na autobusy „0”, „1” i „14”.

Autobus zacznie kurs pod Palmiarnią (w sąsiedztwie parkingu wielopoziomowego). Po drodze zatrzyma się na 11 przystankach: Kupiecka, Konkatedra, Stare Miasto, Drzewna, Palmiarnia (Focus Mall), Wąska, Morelowa, Stroma, al. Słowackiego, Grunwaldzka i Krzemieniecka. Linia ma charakter okrężny, dlatego autobus będzie kontynuował jazdę bez postoju na pętli przy ul. Lechitów. Trasa powrotna jest nieco krótsza. I tak „101” zatrzyma się na przystankach: Salomei, Wodna, Grunwaldzka, al. Słowackiego, Stroma, Morelowa, Wąska, Palmiarnia (Focus Mall), Drzewna, Kupiecka, pl. Matejki i Urząd Miasta. Przystanek końcowy to parking przy Palmiarni.

Źródło: Urząd Miasta