Park wodny, krzywe domki, tunel, huśtawki, bujaki i główny bohater krokodyl – takie atrakcje pojawią się już niebawem w zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na realizację tej „zabawkowej inwestycji”. Atrakcje wybierały dzieciaki podczas konsultacji pod nazwą „Dzieciaki wybieraki”. Najbardziej najmłodszym przypadł do gustu krokodyl.

– Będzie na pewno bardzo interesujący – mówiła Radiu Index Anna Bogacz, przedstawiciel firmy Tribud, wykonawca projektu.

Takiej konstrukcji jeszcze nie było w parkach edukacyjnych czy parkach rozrywki. Krokodyl zostanie wykonany z drewna modrzewiowego. Będzie to konstrukcja na lata, będzie ona bajkowa, nie będzie dosłownym odzwierciedleniem, że tylko przychodzimy i patrzymy na niego. Projekt jest bardzo ciekawy.

Łącznie najmłodsi oddali ponad 1200 głosów. Klaudia Baranowska, dyrektorka Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, podkreśla, że najmłodsi będą wybierać atrakcje również pod kątem innych inwestycji miejskich.

Pierwszy raz w historii miasta, to dzieciaki wybierały, co ma się znaleźć w Ogrodzie Botanicznym. Jest to o tyle ważne, że na pewno “dzieciaki wybieraki” będą kontynuowane przy okazji innych rzeczy, które będą dotyczyły bezpośrednio dzieci.