Stadion piłkarski w Zielonej Góry z prawdziwego zdarzenia – to jeden z pomysłów obecnego prezydenta Janusza Kubickiego. Czy ten plan ma szansę na realizację? Ale jeśli tak, to kiedy?

O to pytaliśmy włodarza miasta w ostatniej audycji “Prezydent na 96 FM”. Kubicki przyznał, że obecnie trwają rozmowę nad koncepcją tej inwestycji,

Przypomnijmy, że miasto chce się niebawem zabrać za oświetlenie. To jedna z inwestycji, która będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Ważne jednak, jak dodaje prezydent, by miasto miało spójną koncepcję tak, by za kilka lat oświetlenie nie stało się przeszkodą w rozbudowie obiektu.

Według wstęonych zalożen nowy stadion ma pomieśćić około osmiu tysięcy kibiców.