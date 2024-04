Dziś inauguracja sezonu w PGE Ekstralidze. Żużlowcy NowyHotel Falubazu Zielona Góra zmierzą się Wrocławiu z Betardem Spartą.

Zielonogórzan czeka szalenie trudne zadanie. Sparta to aktualny wicemistrz Polski, zespół naszpikowany gwiazdami. Jakie nastroje w naszej ekipie? Pytamy dyrektora sportowego Falubazu Piotra Protasiewicza.

Zdajemy sobie sprawę, na jaki teren jedziemy nie wjedziemy w roli faworyta. Wierzę w drużynę ze zostawią serce, co będzie zobaczymy. Szykuje się trudny mecz.

Protasiewicza poprosiliśmy również o ocenę siły wrocławskiej drużyny.

Jest to jeden z faworytów rozgrywek, dziś Sparta może popsuć szyki drużynie z Lublina. Obserwowałem zawodników w kilku turniejach, jadą dobrze, ale weryfikacja przyjdzie po kilku kolejkach. Ale mają w każdej formacji zawodników o odpowiedniej wartości. My jesteśmy stawiani w roli tych, którzy walczyć będą o utrzymanie.

Wrocławianie faworytami, ale nie lekceważą Falubazu. Posłuchajmy, mówią Maciej Janowski i Artiom Łaguta.

Falubaz ma bardzo dobrych zawodników, ambitnych i walecznych,. Mam nadzieję, że to będzie fajny mecz. Każdy jest inny wydaje mi się, że będzie sporo walki i trzeba pojechać na maska. Nie będzie łatwo.

Jakie szanse ma Falubaz w rywalizacji o pozostanie w elicie? Zdaniem eksperta CanalPlus Krzysztofa Cegielskiego, o pozostanie w PGE Ekstralidze będzie szalenie trudno.

Będzie to trudne zadanie, bo Falubaz doskonale wie, i Piotrek Protasiewicz, że od pierwszego meczu Falubaz będzie jechał o utrzymanie. W ekstralidze tak jest, ze pierwszy mecz już jest decydujący. Skład mają mocny i optymalny co do warunków, które były. Czy się uda? Nie umiem tego stwierdzić.