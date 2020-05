AKS Chóragan Riders Zielna Góra jako pierwsi po zimie wyjechali na tor przy ul. Wrocławskiej. Żużlowcy amatorzy trenowali wczoraj.

Dlaczego amatorzy mogą już trenować, a profesjonaliści muszą czekać? To już pytanie do Andrzeja Wnęka, prezesa Chóraganu.

Mamy takie szczęście, że nie należymy do żadnej federacji. Obowiązują nas tylko obostrzenia nadane przez ministerstwo sportu i ministerstwo zdrowia. Przepisy pozwalały na to, żeby zgłosić się z prośbą do MOSiR-u o udostępnienie stadionu, w porozumieniu z klubem. Ten obiekt został udostępniony. Wcześniej trenowaliśmy na torach prywatnych – w Lginiu i pod Międzyrzeczem. Teraz pojeździliśmy na torze pełnowymiarowym.