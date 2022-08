Trening nie w środę, a w czwartek i juniorski transfer “last minute”. Stelmet Falubaz Zielona Góra szykuje się do pierwszego półfinałowego spotkania z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Pierwszy mecz już w ten piątek przy W69.

Zielonogórzanie mają oczywiście w planie przedmeczowy trening. Ten pierwotnie planowany był na dziś, ale wcześniejsze opady deszczu sprawiły, że zajęcia przesunięto na jutro. O przygotowaniach do meczu Radio Index rozmawiało z Tomaszem Szymankiewiczem.

Pogoda się klaruje i jesteśmy dobrej myśli, że będziemy w stanie przygotować tor tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Jedyne, w czym te opady nam przeszkodziły, to w organizacji treningu dziś, ale przekładamy go na czwartek.

Największe dysproporcje pomiędzy obiema drużynami są w formacjach juniorskich. 17-letni Wiktor Przyjemski jest najskuteczniejszym krajowym zawodnikiem eWinner 1. ligi. Zielonogórzanie z młodzieżowcami mają olbrzymie problemy.

Kilka godzin później klub ogłosił, że do drużyny dołączył Antoni Mencel. Poszedł śladami Maksyma Borowiaka, którego też klub wypożyczył z Fogo Unii Leszno. Oto, co powiedział dla klubowego serwisu.

Zastanawiałem się dosyć długo, bo nie wiedziałem, jak się to wszystko potoczy, ale trafił się ten moment i się zjawiłem. Presji jakiejś dużej nie czuję. Zawody, jak zawody. Większa ranga, ale trzeba robić to, co do nas należy. Parę razy tutaj jeździłem, czuję się bardzo dobrze, geometria mi odpowiada. Myślę, że będzie ok.