– Orzeł jest na fali – uważa Jacek Frątczak. Żużlowy ekspert był gościem magazynu W69 na 96FM w Radiu Index. Dwumecz z łodzianami przed Stelmetem Falubazem.

Zielonogórzanie najpierw udadzą się do Łodzi. Stelmet Falubaz fazę play-off rozpocznie w najbliższą sobotę. Zdaniem Frątczaka gospodarze mają argumenty, by postraszyć zielonogórzan, ale to Falubaz jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji.

W przedsezonowych mówiliśmy o tym, że jest trzech dominatorów plus. I ten czwarty to jest właśnie Orzeł Łódź. Tam jest charyzmatyczna postać, czyli właściciel Witold Skrzydlewski, który jest w stanie zmotywować wiadomo w jaki sposób swoich zawodników. Jest to zespół na fali. Sprzętowo wzmacniany jest chociażby Norbert Kościuch. Na pewno będą chcieli przedłużyć sobie sezon.

W rundzie zasadniczej Falubaz wywiózł z Łodzi remis. Czego spodziewać się teraz? Gość Radia Index mówił, że bardziej wymagającej nawierzchni.

Warunki będą dość ciężkie, znacznie przyczepniejsze niż w Gnieźnie. Łodzianie na przyczepnym torze czują się znacznie lepiej.

Sobotni mecz w Łodzi o 14:00. Rewanż 19 sierpnia w Zielonej Górze.