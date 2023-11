Na żużlu ściga się od 1998 roku. Ma na koncie siedem złotych krążków Drużynowych Mistrzostw Polski. Wywalczył też młodzieżowe i seniorskie indywidualne mistrzostwo kraju. W zielonogórskim zespole startował przez pięć lat od 2013 roku. Był to świetny ruch, który przełożył się na jego wyniki sportowe. Dziś wraca do Enei Falubazu Zielona Góra. Mowa o Jarosławie Hampelu, który ma być jednym z liderów drużyny w sezonie 2024.

– Cieszę się, że jestem ponownie w Zielonej Górze. Bardzo lubię tor przy W69. To dla mnie jedno z ulubionych miejsc do ścigania. Zamierzamy tu wspólnie z drużyną walczyć o jak najlepsze wyniki – mówi jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych polskich żużlowców.

Jarosław Hampel w czterech ostatnich sezonach był zawodnikiem Platinium Motoru Lublin, z którym wygrywał rozgrywki PGE Ekstraligi.

– Jarek to niesamowicie doświadczony zawodnik, który wciąż jest głodny sukcesów. Dobrze mieć go ponownie po swojej stronie – powiedział dyrektor sportowy w zielonogórskim klubie – Piotr Protasiewicz.

– Wierzę w to, że Jarosław Hampel będzie silnym punktem naszej drużyny. On doskonale zna tor przy W69, ale równie dobrze radzi sobie na pozostałych ekstraligowych obiektach. Udowadniał to chociażby w fazie play-off tegorocznego sezonu – powiedział Wojciech Domagała, przewodniczący Rady Nadzorczej ZKŻ SSA.

