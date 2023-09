Czy to będzie formalność? Enea Falubaz ma pięć punktów przewagi na półmetku półfinałowej rywalizacji z Arged Malesą. Zielonogórzanie przed tygodniem wygrali w Ostrowie Wlkp. 47:42 i by znaleźć się w finale mogliby nawet przegrać różnicą pięciu „oczek”.

Ale Falubaz jest w tym sezonie niepokonany i w klubie chcą, aby po niedzielnym meczu tak pozostało. Mówi Przemysław Pawlicki, lider zielonogórzan.

Ta przewaga nie jest duża, bo to jest tylko 5 punktów i wystarczą dwa biegi, żeby to odrobić. My jednak przede wszystkim wygraliśmy na wyjeździe i teraz jedziemy w domu.

Piotr Protasiewicz pytany, jak godzić bieżącą rywalizację o awans z budowaniem składu na przyszły sezon odpowiada, że zadanie jest bardzo trudne.

Znaki zapytania dotyczą też Krzysztofa Buczkowskiego. „Buczek” to gorący towar na pierwszoligowej giełdzie transferowej. Nie jest tajemnicą, że rozmawia z innymi klubami, ale jest też po rozmowach z Falubazem.

Oczywiście rozmowy trwają, są prowadzone, mamy jakiś termin ustalony. Skupiam się jednak na tym, żeby awansować z Falubazem. Jeśli chodzi o Zieloną Górę, to wiadomo, jaka jest sytuacja. Przedstawiono mi to bardzo dokładnie. Ja jestem usatysfakcjonowany z tych rozmów i cieszę się, że jakbym nie jeździł w Falubazie w przyszłym roku, to ludzie zapamiętają mnie tu dobrze. Na razie skupiam się awansować i wtedy będziemy myśleć, co dalej.