Wielki sukces drużyny rezerw ZKS-u Palmiarnii Zielona Góra. Nasi tenisiści pokonali w rewanżowym meczu barażowym o awans do superligi BISTS Bielsko-Biała 6:4. To oznacza, że ZKS zapewnił sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu w Drzonkowie padł remis 5:5. Z tego sukcesu cieszył się trener ZKS-u Lucjan Błaszczyk.

Bardzo ciężki dwumecz, szczególnie młodzi zawodnicy musieli udźwignąć dużą presję. Mieliśmy 5:5, ale gorszy bilans. Zaczęliśmy od 3:0, ale przegraliśmy deble. Było trudno, do tego Igor Misztal skręcił kostkę w pierwszej grze. Wytrzymaliśmy presję do końca. Pierwszy raz w historii rezerwy ZKS awansowały, mielibyśmy dwie drużyny w ekstraklasie.

Regulamin Polskiego Związku Tenisa Stołowego nie pozwala jednak, by dwie drużyny z jednego klubu mogły grać w superlidze. ZKS prawdopodobnie odsprzeda to miejsce jednemu ze spadkowiczów.

Procedura jest taka, że jeśli nie ma chętnych, to musimy to miejsce oddać do PZTS za jakąś symboliczną sumę 10 tysięcy i związek tym będzie dysponował. A jeśli będą kluby, które będą chciały odkupić, to my zdecydujemy. Kilka klubów fajnych spadło z superligi i tam zainteresowanie jest duże.

Dodajmy, że w zespole ZKS-u o punkty walczyli: Igor Misztal, Łukasz Wachowiak, Mateusz Żelengowski, i Patryk Bielecki.